Questo monitor gaming MSI oggi COSTA SOLO 149,99€!

Il Prime Day 2024 è finito, ma gli sconti continuano. Infatti, se siete alla ricerca di un ottimo monitor da gaming, oggi Amazon ha una promozione che fa proprio al caso vostro. MSI G2712F, dotato di un pannello IPS Ultra Rapid da 27" Full-HD (1920x1080), con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms (GtG), è l'ideale per tutti gli appassionati di gaming grazie alle sue tecnologie avanzate come l'Adaptive-Sync e la Night Vision per una visione ottimizzata in condizioni di scarsa luminosità e un supporto regolabile in inclinazione. Inoltre, offre immagini vivaci e dettagliate grazie a un'ampia gamma di colori che copre il 96% dello spazio sRGB. Disponibile ora su Amazon a soli 149,99€, con uno sconto del 25% sul prezzo originale di 199€, rappresenta l'occasione occasione perfetta per migliorare la vostra esperienza di gioco con un monitor di qualità superiore.

MSI G2712F, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G2712F è una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva e ad alta definizione senza compromessi. Grazie alla sua elevata frequenza di aggiornamento di 180 Hz e al tempo di risposta di 1 ms (GtG), è particolarmente adatto per gli appassionati di giochi competitivi ad alta velocità, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il pannello IPS Ultra Rapid da 27" garantisce non solo un'ampia gamma di colori e dettagli incredibilmente nitidi grazie all'ampio spettro colorimetrico (96% sRGB), ma anche un confort visivo prolungato durante le lunghe sessioni di gioco, grazie alle tecnologie anti-sfarfallio e alla riduzione della luce blu.

Inoltre, il fatto che sia dotato di MSI Night Vision, lo rende perfetto per gli amanti dei giochi dalle ambientazioni scure, poiché è in grado di migliorare i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione senza sovraesporre il resto dell'immagine. La capacità di regolazione dell'inclinazione e la compatibilità VESA migliorano ulteriormente l'ergonomia e l'adattabilità dello schermo alle diverse configurazioni di spazio di gioco. Con la sua versatilità di connessione, che supporta DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b, questo monitor è una soluzione ottimale sia per i gamer più esigenti sia per i creativi che cercano precisione nel colore e nell'immagine.

Il monitor da gaming G2712F è un investimento intelligente per chiunque desideri migliorare la propria esperienza di gioco, grazie alle sue prestazioni eccezionali, alla qualità delle immagini e alla riduzione dell'affaticamento visivo. La sua ergonomia è garantita da un supporto regolabile in inclinazione, e le sue numerose porte, inclusi DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b, offrono flessibilità di connessione. In super offerta a 149,99€, rappresenta una scelta conveniente che combina tecnologia avanzata, design pratico e prestazioni di alta qualità a un prezzo accessibile.

