Questo monitor da gaming BenQ oggi costa POCHISSIMO! (16%)

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Il modello BenQ GW2490E è attualmente in offerta su Amazon al prezzo speciale di 99,99€, un'occasione imperdibile rispetto al prezzo originale di 119,00€. Questo monitor da gaming da 24 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 100Hz ideale per una fluidità di gioco eccezionale. Dotato di un pannello IPS, garantisce una visione ottimale con modalità colore adatte sia al gioco che alla lettura, proteggendo la vista grazie alla tecnologia Low Blue Light Plus e alla funzionalità Brightness Intelligence che regola la luminosità in base all’ambiente circostante. È la scelta perfetta per gli appassionati di gaming in cerca di un'esperienza visiva di alta qualità senza compromessi sull'affaticamento degli occhi.

Monitor da gaming BenQ GW2490E, chi dovrebbe acquistarlo?

BenQ GW2490E si presenta come la scelta ideale per una vasta gamma di utenti, in particolare per i videogiocatori, per chi lavora a lungo al computer, e per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano godersi i loro contenuti preferiti con qualità e comfort visivo ottimali. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 100Hz, il monitor offre un'esperienza di gioco fluida, perfetto per i gamer che vogliono ottenere prestazioni veloci e senza sfarfallii. Le personalizzazioni disponibili attraverso le modalità Colore con pannello IPS non solo migliorano la qualità dell'immagine durante le sessioni di gioco, ma forniscono anche una lettura chiara e confortevole per gli utenti che trascorrono ore a programmare o leggere su ePaper, assicurando la salvaguardia della salute visiva grazie alla tecnologia Low Blue Light Plus e alla regolazione automatica della luminosità con Tecnologia Brightness Intelligence.

BenQ GW2490E offre caratteristiche tecniche di alto livello accessibili a un pubblico ampio. Gli sviluppatori, i giocatori, e chiunque passi ore davanti al monitor trarrà beneficio dalle sue funzionalità pensate per ridurre l'affaticamento oculare e migliorare la qualità visiva. Inoltre, la capacità di passare agevolmente dal lavoro al gioco grazie alle scorciatoie per input diversi sottolinea la versatilità di questo monitor, rendendolo un acquisto intelligente per chi cerca un prodotto in grado di soddisfare molteplici esigenze con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Insomma, BenQ GW2490E si presenta come la scelta ideale per chi cerca un monitor da gaming economico ma performante. Con caratteristiche come la frequenza di aggiornamento a 100Hz, il pannello IPS e le soluzioni avanzate per la cura degli occhi, offre un'ottima qualità visiva al prezzo di 99,99€, scontato dal prezzo originale di 119€.

