Questi Joy-Con Hori a tema Zelda oggi sono SCONTATI del 27%!

Non vedete l'ora che esca The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom per giocare finalmente con Zelda? Il gioco è già disponibile per il preorder ma dovrete aspettare fino al 26 settembre per giocarci. Intanto, vi segnaliamo un'ottima offerta Amazon per personalizzare la vostra console Nintendo Switch a tema Zelda! Infatti, oggi i Joy-Con Hori di Tears of the Kingdom sono in promozione a soli 43,98€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Questi controller ergonomici, progettati per Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED, offrono un'esperienza di gioco migliorata in modalità portatile grazie alle levette analogiche e al D-pad facile da usare. Anche se non sono compatibili con Nintendo Switch Lite e non includono le funzionalità wireless offerte dai Joy-Con originali Nintendo, questi splendidi controller del marchio Hori rappresentano un'occasione unica per i fan di Zelda che desiderano personalizzare la propria console.

Hori Split Pad Pro di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, chi dovrebbe acquistarli?

Questi Joy-Con Hori di Zelda sono la scelta ideale per chi ha amato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e desidera personalizzare la propria console con un accessorio che rappresenta un vero e proprio tributo al gioco. Progettato per offrire il comfort e la precisione di un controller tradizionale in un formato ideale per le sessioni di gioco in mobilità, questo accessorio si distingue per le sue levette analogiche di dimensioni standard e un D-pad facile da usare, oltre a pulsanti personalizzabili che offrono un’esperienza di gioco profondamente immersiva e su misura.

Nonostante l'assenza delle funzionalità wireless e il fatto che non sia compatibile con Nintendo Switch Lite, il valore aggiunto di questo Joy-Con Hori di Zelda sta nella sua esclusiva licenza Nintendo che garantisce un design ispirato a uno dei suoi titoli più iconici. Pertanto, se volete arricchire la vostra esperienza di gioco con un controller che combina stile, comfort e funzionalità, questo articolo si rivela un vero must-have.

Ora disponibili a soli 43,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, i Joy-Con Hori di Zelda rappresentano un'ottima scelta per i giocatori che cercano un controller portatile ergonomico e funzionale, con una marcata attenzione al comfort e alla precisione. Senza funzionalità wireless e compatibilità limitata, questi Joy-con si rivolgono principalmente a chi privilegia l'esperienza in modalità portatile su Nintendo Switch. Raccomandiamo l'acquisto per il loro design accattivante e le funzionalità avanzate, perfetti per immedesimarsi ancora di più nelle avventure di Link.

Vedi offerta su Amazon