Meno di 40€ per questa stilosissima tastiera Logitech!

La Logitech Pebble Keys 2 è indubbiamente una delle tastiere migliori per lavoro e studio attualmente disponibili: con un design sottile, portatile e tasti di scelta rapida personalizzabili, è perfetta per chi desidera stile ed efficienza – ed è anche stilosissima, con i suoi tasti rotondi che richiamano quelli (bellissimi) delle macchine da scrivere. La buona notizia? Ora è in offerta su Amazon a soli 39,9€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 58,99€!

Logitech Pebble Keys 2, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Pebble Keys 2 è ideale per chi cerca versatilità e praticità nel lavoro quotidiano: particolarmente indicata per professionisti dinamici che devono passare facilmente tra vari dispositivi, questa tastiera Bluetooth multidispositivo consente di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente grazie ai pulsanti Easy-Switch. Che utilizziate Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS o Android, la tastiera facilita il flusso di lavoro permettendovi di cambiare sistema con un semplice clic.

Oltre alla flessibilità, è perfetta per chi desidera un'esperienza di digitazione confortevole e silenziosa grazie ai tasti arrotondati. I professionisti che trascorrono molte ore al computer apprezzeranno anche la lunga durata della batteria, che garantisce fino a 3 anni di utilizzo senza interruzioni. Inoltre, per chi è attento alla sostenibilità, la scelta di materiali riciclati nella costruzione della tastiera è un motivo in più per sceglierla.

La Logitech Pebble Keys 2, allora, è una scelta intelligente per chi cerca una tastiera Bluetooth leggera, versatile e rispettosa dell'ambiente, soprattutto al prezzo speciale di cui potete approfittare oggi, che vi permette di risparmiare il 32% sul suo acquisto.

