Quanto conosci la saga Pokémon? Mettiti alla prova nel quiz

Quest'anno sarà decisamente ricco per i fan di Pokémon, come ci hanno confermato anche le novità arrivate dal recente Pokémon Presents. Vedremo anche il debutto di Leggende Pokémon Z-A (lo trovate già su Amazon), quindi tra adattamenti e videogiochi ci sarà di che tenersi occupati.

Nell'attesa del debutto di tutte queste novità, abbiamo deciso di dedicare proprio a Pokémon un nuovo quiz inedito, realizzato per voi dal nostro espertissimo Francesco Corica: aspettatevi domande decisamente sfiziose, che metteranno alla prova la vostra memoria e le vostre conoscenze della celebre saga dei mostriciattoli!

Se pensate di poter accogliere la sfida e di uscirne da Campioni (pun intended, ndr) potete provare a dimostrarlo con il nostro quiz!

Ricordatevi anche che non potete barare: per ogni domanda ci sono solo 20 secondi tempo per rispondere, quindi non provate a cercare le soluzioni sui motori di ricerca – non fareste in tempo.

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: siete dei principianti del mondo Pokémon, o potete già giustificatamente atteggiarvi da allenatori di successo?

Se questo quiz dovesse divertirvi (lo farà, ne sono piuttosto sicura), vi ricordo che trovate sul nostro sito un corposo hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e buon divertimento!

