Quanto conosci GTA Vice City? Mettiti alla prova!

Il nuovo trailer di GTA 6 si è comportato proprio... beh, come un trailer del gioco più atteso dell'ultima quindicina di anni, probabilmente, considerando i numeri da record fatti registrare.

La sua Vice City si è mostrata più da vicino che mai, presentandoci scenari e protagonisti, in una regione che si promette suggestiva ma anche piena di varietà – anche se, per viverla, dovremo aspettare ancora un anno.

Per ingannare l'attesa, allora, perché non tornare a Vice City con GTA Vice City, lo storico e amatissimo episodio che nel 2002 ci permise di vivere la città del vizio nei panni di Tommy Vercetti, il criminale destinato a diventare il vero padrone della megalopoli ispirata a Miami.

Così, il nostro Marcello Paolillo ha preparato per voi uno speciale quiz tutto dedicato a GTA Vice City, che mette alla prova le vostre conoscenze sul gioco che esordì su PS2.

Ricordate i dettagli sui personaggi, le auto, gli scenari, le bande criminali? Sapresti riconoscere il club Malibu da qualsiasi altro? Se è così, potete provare a dimostrarlo subito!

Gioca ora! 25 domande 20s per domanda Quanto ne sai su GTA Vice City? Metti alla prova le tue conoscenze! 33 partecipazioni

Il quiz si compone di 25 domande a risposta multipla, che sfideranno le vostre conoscenze. Per ciascuna, avete 20 secondi di tempo per dare una risposta – perché va bene, è un quiz a tema su GTA, ma quelli che provano a barare non piacciono a nessuno!

Al termine dei 25 quesiti, avrete un titolo degno della vostra impresa: sarete i padroni di Vice City o degli umili teppistelli da strada, di cui nessuno si ricorderà?

Se apprezzate i nostri quiz, ne approfittiamo per ricordarvi che ne trovate tantissimi nel nostro hub dedicato ai quiz sui videogiochi: scegliete il prossimo da affrontare e divertitevi! E non solo: in passato ne avete apprezzato anche un altro a tema GTA, che era però dedicato all'intera saga: lo raccomandiamo a chi ha vissuto tutti gli episodi della serie Rockstar.

Gli altri quiz di SpazioGames