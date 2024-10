PS5 Pro: PREORDER aperti su MediaWorld! Approfittane subito!

Se siete alla ricerca di una console di nuova generazione che vi permetta di vivere un'esperienza di gioco senza compromessi, il preorder della Sony Playstation 5 Pro su Mediaworld, disponibile dal 7 novembre 2024, potrebbe essere la scelta giusta per voi. Con un prezzo di 799,99€, questa console rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al modello base, promettendo di rivoluzionare il vostro modo di giocare. Grazie ai suoi 2 TB di memoria di archiviazione SSD integrata, avrete tutto lo spazio necessario per tenere pronti i vostri giochi preferiti, evitando di dover continuamente gestire la memoria disponibile. Questo vi permetterà di accedere rapidamente ai titoli che amate, senza rallentamenti o tempi di caricamento lunghi, assicurandovi un'esperienza fluida e senza interruzioni.

Vedi su Mediaworld

Playstation 5 Pro, perché acquistarla?

La PS5 Pro è pensata per chi desidera il massimo in termini di prestazioni e qualità visiva. Con la possibilità di giocare a 60 fps o fino a 120 fps su una risoluzione 4K, e il supporto al Ray Tracing per i titoli compatibili, ogni dettaglio del vostro gioco prenderà vita sullo schermo. La tecnologia PSSR sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la risoluzione dei vostri giochi, offrendo un'immagine cristallina anche sui TV 4K di ultima generazione. La PS5 Pro è perfetta per chi desidera vedere ogni dettaglio e vivere un'esperienza di gioco il più possibile immersiva, con una grafica nitida e colori brillanti che trasformano ogni sessione di gioco in uno spettacolo per gli occhi.

Inoltre, la retrocompatibilità è un altro grande punto di forza della Playstation 5 Pro. Potrete accedere a un catalogo di oltre 8.500 giochi per PS4, con la possibilità di utilizzare la funzione di potenziamento dei giochi per migliorare la frequenza di fotogrammi di alcuni dei titoli più amati. Questo significa che, oltre a godere dei giochi di nuova generazione, potrete riscoprire i classici che avete amato con una qualità visiva ottimizzata. La funzione di qualità dell'immagine ottimizzata per i giochi PS4 sfrutta la potenza di elaborazione della PS5 Pro per migliorare la risoluzione e la resa grafica, rendendo i vecchi titoli ancora più godibili.

Ma non è solo la grafica a fare la differenza: la PS5 Pro offre anche una connettività wireless di livello superiore, che garantisce una maggiore larghezza di banda per ridurre al minimo la latenza e migliorare la stabilità delle partite online. Grazie al supporto per lo standard IEEE 802.11be, potrete sfruttare appieno le potenzialità del vostro router, giocando con una connessione stabile anche nelle sessioni multiplayer più impegnative.

La Playstation 5 Pro si presenta quindi come una scelta ideale per i gamer più esigenti, che cercano una console in grado di offrire prestazioni al top e un'esperienza di gioco davvero immersiva. Se non volete farvi sfuggire questa occasione, vi consigliamo di prenotarla subito su Mediaworld e di prepararvi a scoprire un nuovo modo di vivere il gaming!

Vedi su Mediaworld