PS5 30° Anniversary in arrivo da Gamestop: ecco come prenotarla!

La PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition è un omaggio ai trent'anni di successi di una delle console più iconiche al mondo. Questa edizione speciale, che sarà disponibile per il preorder su GameStop dal 17 ottobre, sfoggia un design che richiama i colori della storica PlayStation 1 del 1994. Una combinazione perfetta di nostalgia e innovazione, pensata per i fan di lunga data e per i nuovi giocatori che desiderano un'esperienza unica e collezionabile. Se siete appassionati del mondo PlayStation, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire! La disponibilità sarà limitata, quindi affrettatevi per assicurarvi il vostro pezzo di storia videoludica.

PS5 30° Anniversary, chi dovrebbe acquistarla?

Iscrivendovi al GS Pro Club, potrete avere accesso anticipato al preorder dalle ore 15:00, mentre tutti gli altri utenti potranno effettuare l’acquisto a partire dalle 16:30 dello stesso giorno. Non siete ancora membri? Vi consigliamo di unirvi subito per evitare di perdere questa occasione imperdibile. La console è perfetta per chi preferisce il gaming digitale, senza bisogno di un lettore Blu-Ray, ma con tutta la potenza del SSD da 1TB e il supporto a 120fps per un gameplay fluido e reattivo. Inoltre, include accessori esclusivi come il controller DualSense personalizzato e la possibilità di aggiungere un'unità disco separata per chi desidera espandere le funzionalità della console.

Questa edizione limitata rappresenta una celebrazione del passato e del futuro della PlayStation, con tutte le caratteristiche avanzate che rendono la PS5 una delle console più ambite del momento. Non perdete l'occasione di arricchire la vostra collezione e di vivere un'esperienza di gioco coinvolgente grazie al Ray Tracing e all’audio 3D Tempest.

Preparatevi a entrare in un mondo di giochi e avventure senza precedenti, con un'estetica che farà felici i nostalgici e conquisterà i nuovi appassionati. Affrettatevi e preordinate la vostra PlayStation 5 30th Anniversary Edition per non rischiare di rimanere a mani vuote, perché la disponibilità è davvero limitata​.

