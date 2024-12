Proton VPN: sconto del 55% sul piano biennale per una protezione online completa!

Il Black Friday è passato, ma le offerte continuano con Proton VPN, che vi sorprende ancora con uno sconto del 55%. Se avete perso l’occasione durante il periodo più atteso dell’anno, questa è una nuova opportunità da cogliere al volo. Il piano biennale è disponibile a soli 4,99€ al mese, posizionando Proton VPN tra le VPN più complete e convenienti attualmente disponibili sul mercato.

Abbonati ora a Proton VPN

Proton VPN è una delle soluzioni più avanzate per proteggere la vostra privacy online. Con una rete di oltre 8.600 server in più di 110 paesi, garantisce connessioni ultra veloci per streaming, download e navigazione senza interruzioni. Tra le funzionalità più apprezzate spiccano lo split tunneling, il DNS personalizzato e l’innovativa tecnologia VPN Accelerator, che aumenta la velocità e la stabilità delle connessioni. Non solo: Proton VPN supporta fino a 10 dispositivi contemporaneamente, permettendovi di proteggere l’intera rete domestica o aziendale con un solo abbonamento.

Le prestazioni di Proton VPN non si fermano alla semplice protezione dei dati. Il servizio include un ad-blocker integrato, perfetto per eliminare fastidiose pubblicità durante la navigazione, e una protezione anti-malware che vi tutela dalle minacce digitali.

Per gli utenti più esigenti, Proton VPN offre anche supporto per P2P/BitTorrent, la connessione tramite LAN e la funzione Double Hop, ideale per massimizzare anonimato e sicurezza. Inoltre, il servizio di supporto prioritario con chat live garantisce risposte rapide e assistenza continua.

Non perdete l'opportunità di sfruttare questa offerta e di navigare in totale sicurezza e privacy. Vi consigliamo di visitare al più presto la pagina dedicata all'offerta su Proton VPN e di approfittare di questa promozione prima che cambino le condizioni. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Vedi offerta su Proton VPN