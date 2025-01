Proton VPN: la tua soluzione per una navigazione sicura, ora con sconti fino al 64%!

Con l'inizio del nuovo anno, è il momento perfetto per pensare alla sicurezza e alla privacy online. Proton VPN inaugura il 2025 con una promozione imperdibile: uno sconto fino al 64% sul piano biennale, che riduce il costo mensile a soli 3,59€. Anche il piano annuale beneficia di un sconto del 60%, con una spesa di appena 3,99€ al mese. Si tratta di un'opportunità ideale per chi vuole proteggere la propria connessione senza rinunciare alla qualità.

Proton VPN non è solo conveniente, ma anche uno dei servizi più affidabili e trasparenti sul mercato. Essendo open-source, consente a tutti di verificare il funzionamento del software, garantendo il massimo della sicurezza. Inoltre, grazie agli audit indipendenti che certificano l'assenza di log, Proton VPN offre una protezione reale della privacy. Se cercate un servizio che metta al primo posto la sicurezza dei vostri dati, Proton VPN è una scelta che non delude.

Non solo sicurezza: Proton VPN offre strumenti innovativi per migliorare la vostra esperienza online. Tra le funzionalità spicca l'ad-blocker integrato NetShield, che elimina pubblicità indesiderate e blocca malware, proteggendo i dispositivi da potenziali minacce. Queste caratteristiche rendono Proton VPN una soluzione versatile, capace di unire protezione e praticità in un unico abbonamento.

Abbonarsi a Proton VPN all'inizio dell'anno significa garantirsi una protezione digitale avanzata e approfittare di uno dei migliori sconti disponibili. Con il piano biennale a 3,59€ al mese e l'annuale a 3,99€, potrete iniziare il 2025 con uno strumento affidabile e ricco di funzionalità. La combinazione di trasparenza, funzionalità avanzate e convenienza economica conferma Proton VPN come una delle migliori VPN per chi vuole tutelare la propria privacy.