SUPER prezzo questa combo mouse e tastiera Trust! Solo 40€

Se state cercando una tastiera sottile e un mouse ergonomico adatti a migliorare la vostra produttività, vi suggeriamo di dare un'occhiata al set Trust Lyra. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, questo pacchetto vi permette di portare a casa entrambi gli accessori per soli 40€, risparmiando così 10€. Investire in attrezzature di qualità è fondamentale per ottimizzare l'efficienza sul lavoro, e questa offerta rappresenta un'opportunità da non perdere per ottenere il massimo valore al miglior prezzo possibile.

Set Trust Lyra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set composto da mouse e tastiera wireless è la scelta perfetta per coloro che si dedicano a uno stile di vita sostenibile, sia a casa che sul posto di lavoro. Grazie all'utilizzo di materiali riciclati fino all'84% nella loro composizione, questo kit si rivolge agli ambientalisti e a coloro che preferiscono prodotti eco-friendly. Offrendo un'opzione eccezionale, garantisce qualità e prestazioni senza compromessi, consentendo di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare alla praticità e all'efficienza.

La convenienza è ancora garantita grazie alla possibilità di connettere contemporaneamente fino a tre dispositivi e alla batteria ricaricabile, che offre fino a 6 mesi di autonomia. Questo lo rende ideale per gli utenti che utilizzano più dispositivi e che desiderano massimizzare la praticità senza rinunciare alla sostenibilità.

Naturalmente, il set Trust Lyra è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, iOS, Android e Chrome OS, il che lo rende una scelta versatile per gli utenti che utilizzano diverse piattaforme, soprattutto ora che potete farlo vostro a soli 40€.

