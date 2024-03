Proiettore 4K Wi-Fi Bluetooth in OFFERTA con IL COUPON SCONTO di 90€!

Se cercate un proiettore per la vostra casa, date un'occhiata a questo modello di XIDU. Il Proiettore 4k Wi-Fi Bluetooth è ora disponibile su Amazon al prezzo di 229,99€, dal costo originale di 319,99€ grazie al coupon sconto di 90€. Con supporto 4K, luminosità di 25.000 lumen, correzione trapezoidale 4D/4P, e connettività WIFI 6 e Bluetooth 5.3, questo proiettore trasforma qualsiasi stanza in un cinema privato. Perfetto per trasformare le serate in famiglia o con amici in esperienze cinematografiche.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto di 90€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 30 aprile, salvo esaurimento.

Proiettore 4K WiFi Bluetooth, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Proiettore 4K Wi-Fi Bluetooth è ideale per coloro che desiderano vivere un'esperienza cinematografica nel comfort della propria casa. Con la sua capacità di proiezione su uno schermo fino a 300 pollici e la luminosità di 25.000 lumen, è perfetto per gli appassionati di cinema e gaming. La correzione trapezoidale 4P/4D e lo zoom regolabile da 25% a 100% permettono un posizionamento flessibile, rendendolo adatto a vari ambienti domestici, senza preoccuparsi della disposizione dei mobili o della dimensione della stanza.

Inoltre, la sua compatibilità con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 lo rende ideale per chi cerca una proiezione wireless e una connessione facile con dispositivi esterni. Gli amanti della tecnologia apprezzeranno la capacità di collegare facilmente smartphone, console di gioco e altri dispositivi. Il prodotto viene fornito con una garanzia di 3 anni e un'eccellente assistenza post-vendita.

Proposto su Amazon a 229,99€, il Proiettore 4k Wi-Fi Bluetooth è perfetto per chi desidera una grande flessibilità di posizionamento e funzionalità smart avanzate. La combinazione di facilità d'uso e durabilità lo rende un'eccellente scelta sia per l'intrattenimento domestico che per presentazioni professionali. Inoltre, il solido supporto post-vendita assicura un investimento sicuro. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon