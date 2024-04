Prezzo SUPER per il ripetitore mesh Wi-Fi 6 Netgear! (-38%)

Il ripetitore Wi-Fi 6 mesh di Netgear è progettato per ampliare la copertura della rete Wi-Fi nella vostra abitazione. Questo dispositivo di alta gamma assicura velocità wireless elevate e un segnale costante, ottimale per creare una rete mesh potente in casa vostra. La sua configurazione è semplice e immediata, grazie a un singolo pulsante, e supporta dispositivi con standard Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 e versioni precedenti. Inizialmente venduto al costo di listino di 119,99€, è attualmente disponibile a soli 73,89€ su Amazon, con uno sconto del 38% sul prezzo di listino.

Ripetitore mesh Netgear, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ripetitore mesh Wi-Fi 6 di Netgear è la scelta perfetta per chi desidera ampliare la portata della propria rete Wi-Fi senza per questo compromettere la velocità di connessione. Se abitate in una casa di grandi dimensioni o avete aree dove il segnale Wi-Fi è debole, questo dispositivo è l'ideale. Con la capacità di creare una rete mesh efficace, copre una superficie di circa 100 m², assicurando una copertura completa della vostra abitazione. Inoltre, con velocità wireless fino a 1,8 Gbps, è ideale per lo streaming in 4K, i giochi online e il telelavoro, soddisfacendo le esigenze delle famiglie moderne con numerosi dispositivi connessi.

È altamente consigliato anche per chi possiede dispositivi più vecchi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 4), poiché è compatibile con questi standard, offrendo così una grande flessibilità. L'installazione è rapida e intuitiva grazie alla configurazione semplificata con un solo pulsante, rendendo il dispositivo accessibile anche a chi non è esperto di tecnologia di rete.

Insomma, la sua utilità è fuori discussione se avete necessità di estendere la copertura della connessione wireless nella vostra rete domestica. Con uno sconto del 38% su Amazon, potete acquistarlo a un prezzo vantaggioso di 73,89€, anziché il prezzo di listino di 119,99€.

Vedi offerta su Amazon