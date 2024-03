Prezzo RIDICOLO sul nuovo Saints Row! Lo paghi solo 9€

Per gli appassionati di action open-world, oggi su Amazon trovate il reboot di Saints Row a un prezzo imperdibile di soli 9,98€. Calcolando rapidamente, questo significa un risparmio notevole con uno sconto del 50%. Immergetevi nell'azione criminale, costruite il vostro impero e difendetelo con ogni mezzo. È l'occasione perfetta per aggiungere questa eccitante edizione alla vostra collezione senza gravare sul portafoglio.

Saints Row, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco è perfetto per coloro che amano immergersi in storie ricche di azione, in un mondo di criminali completamente rinnovato rispetto agli episodi precedenti. Rispetto ad altri capitoli della serie, questo titolo torna ad un'atmosfera più equilibrata, abbandonando i toni sopra le righe e tornando ad un approccio più realistico, ma senza rinunciare alla venatura comedy della serie, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Sebbene non si tratti certamente di un gioco imperdibile o rivoluzionario, la sua formula di gameplay funziona ancora e diverte quanto basta per consigliarlo agli appassionati del genere, soprattutto quando si può trovare ad una cifra così bassa.

Insomma, nonostante i suoi difetti non possiamo che consigliare di dare una chance a Saints Row agli appassionati di questo peculiare genere, visto che adesso potete provarlo ad un prezzo stracciato.

