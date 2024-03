Prezzo TOP su Chorus per PS4! Lo paghi solo 9,98€ (-75%)

In questo momento su Amazon, la Day One Edition di Chorus per PlayStation 4 vi aspetta al prezzo speciale di soli 9,98€, con uno sconto del 75% sul prezzo originale di 39,99€! Un ottimo affare per tutti i giocatori che desiderano recuperare l'action di Deep Silver. Il gioco immerge il giocatore in una galassia devastata da un culto malefico e narra la storia di Nara, l'ex eletta di un folle culto religioso, ora in fuga dal suo doloroso passato. Questo titolo non offre solo combattimenti tra navicelle spaziali, ma anche un'ampia galassia esplorabile liberamente con una forte componente narrativa. Affrettatevi a cogliere questa offerta e preparatevi a vivere un'epopea spaziale oscura e affascinante, ricca di combattimenti veloci e divertenti, esplorazioni suggestive e una trama avvincente.

Chorus per PlayStation 4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta sulla Day One Edition di Chorus rappresenta un'ottima opportunità gli appassionati di avventure spaziali che desiderano immergersi in un'avventura galattica con un forte richiamo alla narrativa e un'ambientazione dark. Chi è alla ricerca di un titolo che fonde azione frenetica tipica degli sparatutto spaziali con una storia profonda e coinvolgente, troverà in questo gioco una proposta allettante.

Come abbiamo visto nella nostra recensione, nonostante le imperfezioni, Chorus è un titolo avvincente che offre un mix di combattimenti spaziali intensi, esplorazione e una storia coinvolgente. L'offerta a soli 9,98€ rappresenta l'opportunità perfetta per recuperare il titolo di Deep Silver Fishlabs!

Vedi offerta su Amazon