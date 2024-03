Prezzo BOMBA su Crash Bandicoot 4 per PS4! (-57%)

Ultimo giorno per le Offerte di Primavera di Amazon e, fino alla mezzanotte di oggi, sarà possibile ancora beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Tra i tanti articoli in sconto, vi segnaliamo la versione PS4 di Crash Bandicoot 4 - It's About Time, attualmente disponibile a soli 29,79€, una riduzione significativa rispetto al prezzo originale di 69,99€, con uno sconto impressionante del 57%! Non perdete l'occasione di aggiungere questo capolavoro alla vostra collezione a un prezzo così vantaggioso.

Crash Bandicoot 4 - It's About Time, chi dovrebbe acquistarlo?

Crash Bandicoot 4 - It's About Time invita i giocatori a unirsi a Crash, Neo Cortex, e N. Tropy in una nuova avventura che supera i confini del tempo e dell'universo stesso, rivolto a chi ama la serie di Crash Bandicoot o i giochi di piattaforme in generale. Grazie alla sua vivace grafica e alle meccaniche di gioco rinnovate, Crash Bandicoot 4 - It's About Time soddisfa sia i fan di lunga data sia i nuovi giocatori che cercano un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di azione.

Inoltre, per i possessori di PlayStation 5, il gioco include un aggiornamento gratuito, a condizione che si disponga di una console PS5 con unità disco, rendendolo un investimento duraturo nel passaggio dalla PS4 alla PS5.

Attualmente disponibile a un prezzo di 29,79€, notevolmente inferiore a quello consigliato di 69,99€, Crash Bandicoot 4 - It's About Time rappresenta una scelta eccellente per chi cerca non solo un'avventura entusiasmante ma anche un'opportunità di far parte di una nuova epoca per una serie iconica.

