Prezzo BASSISSIMO sul volante gaming Logitech G G923 per PC e PS5/4

In occasione della Gaming Week di Amazon (dal 29 aprile al 5 maggio), ecco l'offerta imperdibile che vi sedurrà con il volante da gaming Logitech G G923 Trueforce, disponibile a 239,99€ invece di 439€. Questo significa il prezzo più basso da oltre un anno. Il volante presenta la rivoluzionaria tecnologia TrueForce per un ritorno di forza fino a 1000 Hz, doppia frizione programmabile e controlli di gioco integrati, il tutto avvolto in un design ispirato alle corse con copri-volante in vera pelle. Compatibile con PS5, PS4 e PC, il G923 è pensato per elevare la vostra esperienza di guida virtuale. Non perdete questa occasione per rendere le vostre sessioni di gioco ancora più coinvolgenti! Si tratta infatti di un volante da gaming di ottima qualità.

Volante Logitech G G923 Trueforce, chi dovrebbe acquistarlo?

Il volante Logitech G G923 Trueforce (ecco la nostra recensione) è l'ideale per gli appassionati di simulazioni di guida che cercano un'esperienza di gioco altamente reattiva. Dotato della tecnologia TrueForce, questo volante si connette direttamente ai motori di gioco per offrire una risposta ad alta definizione, ricreando una risposta di elaborazione 4000 volte al secondo e permettendo agli utenti di vivere le sensazioni di guida più realistiche e coinvolgenti possibili direttamente dall'immediatezza della propria casa. Con la doppia frizione programmabile, gli amanti delle corse potranno sperimentare partenze più pulite e veloci, simulando le tecniche di partenza reali delle auto da corsa nei giochi supportati.

Inoltre, grazie alla sua compatibilità con giochi di corse su PS5, PS4 e PC, e la possibilità di godere appieno dei titoli selezionati progettati per TrueForce, il volante da Logitech G G923 si rivela perfetto per chi desidera portare il proprio arsenale di gioco al livello successivo. Il design del volante, con la sua copertura in vera pelle cucita a mano e i pedali in metallo lucido, assicura non solo una durata estesa, ma anche un'esperienza di guida più piacevole e confortevole. Si consiglia questo volante a chi vuole esalare la passione per il motorsport attraverso ogni dettaglio della propria configurazione gaming, con un prodotto che unisce eccellenza tecnologica e sostenibilità, grazie alla presenza del 52% di plastica riciclata.

A 239,99€, il volante da gaming Logitech G G923 rappresenta una proposta di valore per gli appassionati di simulazione di corse. Con la sua tecnologia TrueForce all'avanguardia, design orientato all'esperienza di guida e sostegno a una vasta gamma di giochi, offre un'immersione e un realismo ineguagliabili. Considerando anche l'attenzione alla sostenibilità, raccomandiamo questo prodotto a chi cerca un'esperienza di guida virtuale autentica e coinvolgente.

