Preordina ora Monster Hunter Wilds: oggi su Instant gaming lo trovi a 47.99€! (-31%)

Capcom ha finalmente svelato la data di uscita di Monster Hunter Wilds, fissata al 28 febbraio 2025, e l’entusiasmo tra i fan è palpabile. Questo attesissimo capitolo promette di portare la serie a un nuovo livello, combinando l’azione intensa che ha reso celebre il franchise con un’esperienza di gioco arricchita e immersiva. Su Instant Gaming puoi già preordinare il titolo a soli 47.99€, un’offerta imperdibile rispetto al prezzo standard di 70€.

In Monster Hunter Wilds, vestirai i panni di un Cacciatore incaricato di esplorare le insidiose Forbidden Lands, un territorio inesplorato dove il pericolo è sempre dietro l’angolo. Oltre a dover rintracciare una spedizione scomparsa, il tuo obiettivo sarà sopravvivere a mostri spaventosi e raccogliere preziose risorse per migliorare il tuo equipaggiamento. Ogni creatura che affronterai rappresenta una sfida unica, e le ricompense che otterrai saranno essenziali per progredire, costruendo nuove armi e armature sempre più potenti.

Il gioco introduce diverse novità, tra cui i Seikret, cavalcature che rivoluzionano sia l’esplorazione che i combattimenti. Questi compagni saranno fondamentali per spostarti agilmente attraverso biomi mozzafiato, dalle foreste rigogliose ai deserti aridi, e per trasportare due armi contemporaneamente. Tuttavia, la gestione dell’equipaggiamento sarà strategica: potrai cambiare armatura solo nella tua base, il che aggiunge un livello di profondità alla pianificazione delle missioni.

Non mancherà il supporto al multiplayer, con la possibilità di collaborare con altri tre giocatori o richiedere aiuto tramite un SOS flare. Anche i meno esperti potranno divertirsi grazie ai sistemi di supporto, come alleati controllati dall’intelligenza artificiale o modalità cooperative pensate per semplificare l’esperienza.

Con un mondo vasto, transizioni fluide tra le aree e una trama avvincente, Monster Hunter Wilds punta a conquistare sia i fan storici che i nuovi giocatori. Approfitta di questa offerta esclusiva su Instant Gaming e preparati a vivere una delle avventure più epiche del 2025!