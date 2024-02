Una powebank per ricaricare anche il notebook? Eccola, ed è pure in sconto! (-15%)

Serve sempre avere con sé una power bank che permette di tenere carichi i propri smart device. In realtà, l'ideale sarebbe averne una che permette di ricaricare anche il proprio laptop, quando si lavora fuori casa. Se è anche quello di cui avete bisogno voi, sappiate che la ricerca è finita: oggi vi segnaliamo un'ottima power bank da 24.000 mAh e con uscita CA di 90W, perfetta per dare nuova energia non solo a smartphone e tablet, ma anche al vostro computer portatile. La buona notizia è che oggi la trovate in sconto del 15%, il che significa che potete farla vostra a 76,49€. Un prezzo ottimo, considerando quello che sa fare.

Caricatore portatil Omars da 24000mAh/88Wh, chi dovrebbe acquistarlo?

Per coloro che amano viaggiare o esplorare la natura, ma non vogliono rinunciare alla connessione o al pieno funzionamento dei loro dispositivi elettronici, il caricatore portatile Omars da 24000mAh diventa un accessorio indispensabile da tenere nello zaino. Dotata di una potente uscita CA da 90W, che consente di ricaricare laptop, MacBook e persino piccoli elettrodomestici, insieme alle sue versatili porte USB, questa power bank è progettato per soddisfare le esigenze di chi richiede prestazioni elevate durante i viaggi. Ideale per chi lavora in remoto o ha bisogno di energia affidabile durante lunghe avventure all'aperto, questo dispositivo si rivela un compagno molto affidabile, in grado di fornire fino a 5,5 ricariche per un MacBook Air M1. Con un tempo di ricarica completo di sole 6 ore, vi permetterà di passare meno tempo in attesa e più tempo a godervi le vostre esperienze all'aperto, riducendo al minimo il rischio di restare senza batteria.

Gli amanti della tecnologia che cercano una soluzione di ricarica sicura e affidabile troveranno insomma nell'Omars la risposta alle loro esigenze. Grazie alle molteplici certificazioni e al sistema IC intelligente che protegge dai sovraccarichi e dalle scariche, questo caricatore offre una soluzione sicura per proteggere i vostri dispositivi da danni indesiderati. Con una garanzia di un anno e un solido supporto tecnico, è la scelta ideale per chi cerca un caricatore portatile di alta qualità per i propri dispositivi elettronici, senza compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Con le sue caratteristiche di ricarica rapida, l'ampia capacità e la versatilità delle porte, il caricatore portatile Omars è la soluzione perfetta per mantenere i vostri dispositivi carichi durante i viaggi o il campeggio. Proposto a soli 76,49€, anziché gli 89,99€ previsti dal prezzo originale, rappresenta un investimento conveniente per chiunque abbia bisogno di energia in movimento.

Vedi offerta su Amazon