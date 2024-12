Porta il tuo gaming al top con MSI G2712F: qualità e design a MENO DI 138€!

Portate il vostro gameplay a un livello superiore con il monitor gaming MSI G2712F, ora in offerta a soli 137,99€! Grazie a uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 199€, questo monitor rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera prestazioni elevate e un design moderno. Con il suo pannello IPS Ultra Rapid da 27 pollici, il G2712F offre una risoluzione Full HD (1920x1080) e un’esperienza visiva senza precedenti, ideale per chi cerca immagini nitide e colori vibranti.

Pensato per i gamer più esigenti, questo monitor vanta una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms (GtG), perfetti per eliminare ritardi e scatti durante le sessioni di gioco più intense. Il supporto Adaptive Sync assicura una sincronizzazione perfetta tra il monitor e la scheda grafica, eliminando effetti come screen tearing e stuttering per garantirvi un gameplay fluido e coinvolgente. Il design frameless su tre lati, oltre a essere elegante, consente configurazioni multi-monitor per un’esperienza ancora più immersiva.

MSI G2712F è anche progettato per prendersi cura dei vostri occhi durante lunghe sessioni di gioco. Le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker riducono l’affaticamento visivo, permettendovi di godervi ore di intrattenimento senza compromessi. La copertura del 96% della gamma cromatica sRGB garantisce colori realistici e accurati, mentre la modalità Night Vision migliora i dettagli anche nelle scene più scure. A tutto questo si aggiunge un contrasto dinamico fino a 100M:1, per una profondità visiva incredibile.

Grazie alle porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b CEC, questo monitor è compatibile con PC, console e laptop, garantendo massima versatilità. Non mancano comodità e funzionalità aggiuntive, come il joystick a 5 vie per una navigazione intuitiva nel menu OSD e un supporto regolabile per una visione confortevole.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: il monitor MSI G2712F è disponibile a soli 137,99€, con uno sconto del 30%! Potenziate la vostra postazione di gioco con un dispositivo che unisce qualità, performance e un design all’avanguardia. Affrettatevi: le scorte sono limitate!