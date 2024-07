Polaroid OneStep SX-70 LEGO: bellissima a 65€!

Avete visto i meravigliosi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo la Polaroid OneStep SX-70 LEGO, un suggestivo kit che vi permette di ricreare in mattoncini l'iconica fotocamera Polaroid OneStep SX-70 a 65,79€ invece di 79,99€. Questo significa che avrete uno sconto del 18%. Un'idea regalo perfetta per gli amanti della fotografia, che desiderano aggiungere un tocco di nostalgia e creatività alla loro collezione. Oltre alla fantastica riproduzione della fotocamera, questo set contiene anche pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili, rendendolo un'opera creativa da non perdere.

Polaroid OneStep SX-70 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Polaroid OneStep SX-70 LEGO è un'opzione ideale per chi cerca un regalo unico sia per appassionati di fotografia, sia per gli amanti dei mattoncini. Questo set non solo colpisce per la sua fedeltà nell'emulare dettagli autentici di una delle fotocamere più iconiche, ma offre anche un'esperienza di costruzione stimolante e creativa. È perfetto per le persone che apprezzano gli oggetti da collezione con un tocco nostalgico o per chi è affascinato dall'idea di ricostruire con minuzia apparecchiature vintage in formato LEGO. In particolare, è perfetto per gli adulti che hanno un debole per la fotografia analogica e desiderano dedicarsi a un'attività rilassante, riflettendo nel contempo sulla storia e sull'evoluzione tecnologica di questi apparecchi.

Offre la possibilità di ricreare in mattoncini LEGO l'iconica fotocamera Polaroid OneStep SX-70, completata da dettagli autentici come il mirino, lo spettro dei colori, la manopola della sensibilità alla luce e adesivi fedeli all'originale. La confezione include anche 3 foto illustrate rappresentanti l'inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House e un tributo personale, rendendo possibile "stampare" foto come se fosse un vero modello vintage. Completo di una guida passo passo, questo set è un perfetto oggetto da collezione o da esporre.

Attualmente disponibile a 65,79€ invece di 79,99€, la Polaroid OneStep SX-70 LEGO rappresenta una fantastica opportunità per regalare o regalarsi un pezzo unico di storia della fotografia e della cultura pop. Grazie alla sua nostalgia, autenticità e alla qualità LEGO, vi consigliamo l'acquisto per aggiungere un tocco di eleganza retrò alla vostra collezione o come attività creativa per riportare in vita ricordi d'epoca.

Vedi offerta su Amazon