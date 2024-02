MINIMO STORICO sul robot aspirapolvere Philips HomeRun 3000!

Oggi su Amazon è disponibile un'offerta straordinaria per il robot aspirapolvere Philips HomeRun Serie 3000, dotato di una potenza di aspirazione di 4000 Pa e di un sofisticato sistema di navigazione laser. Questo robot, già proposto ad un prezzo conveniente durante il Black Friday, beneficia ora di uno sconto del 23%, garantendo un risparmio di oltre 100€ rispetto al prezzo medio, per un totale di soli 269,99€. Si tratta di un'opportunità unica, concessa solo una volta in passato, per portare a casa un prezioso alleato nella pulizia domestica a un prezzo eccezionale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Philips HomeRun Serie 3000, chi dovrebbe acquistarlo?

Se desiderate una soluzione pratica per mantenere la vostra abitazione sempre pulita senza dover affrontare lo sforzo quotidiano, il Philips HomeRun Serie 3000 potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Dotato di una potenza di aspirazione fino a 4000 Pa, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è particolarmente indicato per chi ha animali domestici, poiché è in grado di catturare efficacemente peli e polvere, anche nelle aree più difficili da raggiungere, come sotto i mobili. Si rivela dunque un alleato prezioso per mantenere la vostra casa sempre pulita e ordinata con il minimo sforzo da parte vostra.

La tecnologia di navigazione laser a 360° assicura una pulizia completa e accurata in tutta la casa, adattandosi perfettamente alle necessità di coloro che desiderano ottimizzare l'efficienza nelle operazioni di pulizia domestica. Inoltre, per gli amanti della comodità e della tecnologia, la possibilità di gestire le pulizie di casa direttamente tramite smartphone rende il Philips HomeRun Serie 3000 ancora più allettante.

Con l'app Philips HomeRun, è possibile avviare facilmente un piano di pulizia personalizzato con un semplice tocco, trasformando il robot aspirapolvere in un compagno essenziale per mantenere lo standard di pulizia desiderato senza alcuno sforzo. Investire in questo robot aspirapolvere oggi si dimostra davvero una scelta intelligente, considerando soprattutto il prezzo vantaggiosissimo a cui viene proposto.

