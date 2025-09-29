Bandai ha aperto i preordini per una nuova proposta dedicata agli appassionati di Dragon Ball: la SH Figuarts di Panzy, tratta dall’anime Dragon Ball Daima. L’action figure, realizzata da Tamashii Nations, arricchisce ulteriormente una linea che continua a riscuotere grande successo tra i collezionisti di tutto il mondo.

Panzy - SH Figuarts

Dragon Ball Daima rappresenta un progetto di particolare rilievo per l’intero franchise. Supervisionata dal maestro Akira Toriyama, la serie è stata annunciata al New York Comic Con 2023 in occasione del 40° anniversario del manga originale, firmando così un momento storico per il brand. Prodotta da Toei Animation, costituisce la sesta serie animata ufficiale e si colloca cronologicamente subito dopo gli eventi di Dragon Ball Z, in particolare dopo la sconfitta di Majin Buu. Con i suoi 20 episodi settimanali, lo show promette di unire azione, umorismo e uno stile grafico “chibi” che offre una nuova interpretazione dei personaggi amati dal pubblico.

La figure di Panzy, realizzata in PVC e ABS, raggiunge un’altezza di circa 7 centimetri. Nonostante le dimensioni compatte, la cura nei dettagli e la possibilità di personalizzazione tipica della linea SH Figuarts sono ben presenti. Nella confezione sono inclusi numerosi accessori: il corpo principale, sei mani intercambiabili (tre per lato), due volti opzionali, una piccola borsa e persino parti sostitutive per la testa di Son Goku (Mini) Daima, offrendo così diverse possibilità di esposizione.

Con questo annuncio, Tamashii Nations conferma ancora una volta la volontà di supportare la nuova serie animata con prodotti di alta qualità pensati per i collezionisti.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La distribuzione in Italia sarà curata da Cosmic Group, partner ufficiale di Bandai. L’uscita è prevista per settembre 2026 in Giappone e, come di consueto, qualche mese più tardi in Italia, a novembre 2026. Il prezzo indicativo si aggira intorno ai 60,00 euro, posizionandosi nella fascia tipica delle uscite SH Figuarts più recenti.