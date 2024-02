OFFERTA TOP! Pandemic: il gioco da tavolo SCONTATO del 29%!

Per gli appassionati dei giochi di strategia e cooperazione, Amazon presenta un'irrinunciabile offerta sul celebre Pandemic di Asmodee, il gioco da tavolo collaborativo che vi immergerà in una corsa contro il tempo per salvare l'umanità da epidemie mortali. Di norma venduto a 44,99€, è ora disponibile a soli 31,90€, con uno sconto del 29% sul prezzo di listino originale. Nel gioco, dovrete cercare le risorse necessarie per curare le popolazioni globali dall'espansione di quattro malattie letali. La collaborazione sarà fondamentale per contenere le contaminazioni e individuare le cure. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiungere questa versione alla vostra collezione di giochi classici: vi terrà incollati al tavolo con partite coinvolgenti e cariche di tensione.

Pandemic - Gioco da Tavolo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco da tavolo Pandemic offre un'esperienza entusiasmante a chi è alla ricerca di qualcosa di diverso. Progettato per i giocatori dai 10 anni in su, Pandemic trasforma da 2 a 4 partecipanti in una squadra antibatteriologica determinata a salvare l'umanità dall'orlo dell'estinzione. Con una durata media di 45 minuti a partita, è l'ideale per serate in famiglia o con amici.

La sua capacità di coinvolgere i giocatori in una missione comune, insieme all'alto livello di rigiocabilità e alla tematica coinvolgente, lo rendono una scelta eccellente per serate in famiglia o tra amici.

