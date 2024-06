Pandemic a 40€: e adesso salvate l'umanità!

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per Pandemic, il gioco da tavolo collaborativo che vi catapulta in una corsa contro il tempo per salvare l'umanità. Attualmente è disponibile al prezzo di 39,89€ invece di di 44,99€. Questo significa che avrete un risparmio del 11% sulla sua tariffa abituale. Unitevi per combattere malattie letali contenendo focolai e trovando le cure necessarie per proteggere la popolazione. Aggiungetelo alla vostra collezione di giochi da tavolo!

Pandemic, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco da tavolo Pandemic rappresenta una scelta ideale per chi ama le sfide strategiche e il lavoro di squadra. Pensato per appassionati di giochi da tavolo dai 10 anni in su, è adatto a chi cerca un'esperienza che coniuga tensione, tattica e collaborazione. Grazie alla sua impostazione che vede i giocatori nei panni di membri di una squadra antibatteriologica impegnata a combattere la diffusione di malattie letali su scala globale, Pandemic soddisfa l'esigenza di un intrattenimento coinvolgente e educativo. Le dinamiche di gioco, basate sulla necessità di pianificare le mosse in team e di prendere decisioni rapide sotto pressione, lo rendono una scelta perfetta per serate in famiglia o con gli amici che vogliono mettere alla prova le proprie capacità decisionali e strategiche.

Gli appassionati di giochi di strategia e chi ama i temi apocalittici troveranno in Pandemic un'avventura entusiasmante. Questa edizione in lingua italiana, con una durata media di 45 minuti a partita e la possibilità di giocare in 2-4 persone, è perfetta per momenti di svago in piccoli gruppi. I partecipanti collaborano per fermare l'avanzata di quattro malattie letali, viaggiando per il globo per arginare le contaminazioni e cercando le cure necessarie. Ogni membro ha abilità speciali che contribuiscono alla strategia di squadra, rendendo ogni partita un'esperienza unica.

Pandemic promette ore di divertimento e sfide intellettuali, rendendolo un acquisto consigliato per chi cerca un'esperienza che unisce strategia, avventura e lavoro di squadra.

