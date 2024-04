Questo dissipatore a liquido di MSI oggi costa solo 85€

La Amazon Gaming Week ha ufficialmente preso il via lunedì, presentando una vasta selezione di offerte che coinvolgono numerosi prodotti legati al mondo del gaming nel catalogo di Amazon. Tra le varie proposte, spicca l'MSI MAG CORELIQUID M360, un dissipatore a liquido progettato per garantire prestazioni di raffreddamento ottimali, ora disponibile con uno sconto del 22% rispetto al costo di listino: passa così da un prezzo imposto di 109,00€ a soli 85,49€.

MSI MAG CORELIQUID M360, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dissipatore a liquido si rivolge principalmente agli appassionati di gaming e ai professionisti che richiedono elevate prestazioni dal proprio sistema, assicurando una gestione termica efficiente anche durante le sessioni di gioco più intense. Grazie al suo design studiato e all'avanzata tecnologia in materia di raffreddamento, l'MSI MAG CORELIQUID M360 offre un'ottima dissipazione del calore, mantenendo il sistema operativo a temperature ottimali e prevenendo eventuali problemi di surriscaldamento.

Oltre alle sue prestazioni di raffreddamento , questo dissipatore a liquido si distingue anche per la sua estetica accattivante. Dotato di illuminazione RGB personalizzabile, consente agli utenti di scegliere tra una vasta gamma di effetti luminosi per personalizzare il proprio setup gaming o lavorativo secondo i propri gusti e preferenze. Non solo efficace dal punto di vista prestazionale e estetico, ma anche versatile e facile da installare, l'MSI MAG CORELIQUID M360 si adatta perfettamente sia agli utenti esperti del mondo del raffreddamento a liquido, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questa tecnologia.

Con l'odierno prezzo scontato e una combinazione di prestazioni di alto livello e design accattivante, l'MSI MAG CORELIQUID M360 si presenta come un investimento di valore per chiunque sia alla ricerca di un sistema di raffreddamento efficiente e affidabile.

Vedi offerta su Amazon