Sorriso perfetto con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N!

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N è la soluzione di punta per un'igiene orale avanzata. Con un sensore di pressione intelligente e 7 modalità di pulizia guidate da un display interattivo a colori, offre una pulizia efficace e personalizzata per denti più bianchi e gengive più sane in breve tempo. Nella confezione è inclusa una pratica custodia da viaggio.

Oral-B iO 9N, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N è un alleato prezioso per chi desidera una cura orale avanzata. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, promette gengive più sane in soli sette giorni e una visibile schiaritura dei denti fin dalla prima spazzolata. Offre una rimozione della placca 100% più efficace rispetto agli spazzolini manuali, mentre il display interattivo e l'intelligenza artificiale guidano ogni fase dello spazzolamento per ottimizzare i risultati. Perfetto per i viaggiatori, include una pratica custodia da viaggio e una ricarica rapida in sole tre ore.

L'Oral-B iO 9N rappresenta l'apice della tecnologia degli spazzolini elettrici, offrendo la promessa di gengive più sane in soli sette giorni e una rimozione della placca superiore al 100% rispetto agli spazzolini manuali. La sua testina rotonda esclusiva, abbinata a delicate micro-vibrazioni, offre un'esperienza di pulizia personalizzata che caratterizza la tecnologia iO.

Dotato di caratteristiche avanzate come l'intelligenza artificiale e il sensore di pressione, offre una pulizia personalizzata per mantenere denti e gengive in salute.

