Lo smartphone OnePlus 12R è in offerta con 120€ di SCONTO!

Se siete alla ricerca di uno smartphone OnePlus con specifiche tecniche avanzate, ma che non raggiunga le cifre dei top di gamma, il modello 12R del celebre produttore potrebbe essere la scelta perfetta. Ispirato al design degli orologi di lusso con il suo modulo fotografico posteriore rotondo, è attualmente disponibile su Amazon al costo di 579€ invece di 699€ . Sebbene non sia il prezzo più basso mai registrato, si avvicina notevolmente al minimo storico grazie allo sconto del 17%.

OnePlus 12R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus 12R è l'ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo all'avanguardia, che offre prestazioni elevate senza compromessi. Con 16GB di RAM e il processore Snapdragon 8 Gen 2, questo smartphone è perfetto per i giocatori e per chi necessita di potenza per applicazioni e giochi intensi. Il supporto alla grafica di nuova generazione con ray-tracing garantisce un'eccezionale esperienza visiva, soprattutto per i contenuti HDR, grazie al display AMOLED Super Fluid da 1.5K a 120Hz.

La capacità di ottimizzare la RAM, migliorando le prestazioni delle app frequentemente utilizzate, rende il OnePlus 12R ancora più adatto agli utenti che fanno un uso intenso del telefono durante la giornata, garantendo fluidità e reattività senza compromessi. Gli amanti della fotografia troveranno nel OnePlus 12R un partner affidabile, grazie al suo sistema fotografico composto da un sensore principale da 50MP con OIS, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 2MP, ideale per chi cerca versatilità e qualità nelle foto.

La batteria da 5500 mAh e la tecnologia di ricarica SUPERVOOC a 100W assicurano che lo smartphone sia pronto all'uso in meno di mezz'ora, rendendolo la scelta ideale per gli utenti che necessitano di un dispositivo in grado di supportarli durante lunghe giornate senza preoccupazioni di scarica. Con un prezzo di 579€ rispetto ai 699€ di listino, il OnePlus 12R rappresenta un'opportunità vantaggiosa per chi cerca un dispositivo quasi top di gamma a un costo accessibile.



