Oggi è il giorno giusto per acquistare PS5 Pro: su eBay COSTA SOLO 698,24€!

Se stavate aspettando l’occasione perfetta per portarvi a casa l’ultima versione della console di casa Sony, oggi è il giorno giusto! PS5 Pro Digital è disponibile su eBay a soli 698,24€ grazie al codice sconto CRAZYSALDI25PC, applicabile direttamente dalla pagina del prodotto. Un’offerta straordinaria per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni e qualità senza compromessi.

PS5 Pro Digital spinge i confini del gaming grazie a tecnologie innovative come il ray tracing avanzato, una risoluzione 4K ultra-nitida e un frame rate fino a 120 fps per i titoli compatibili. Con il supporto per giochi in 8K e una frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la console è dotata di un’unità SSD ultraveloce da 2 TB, che permette caricamenti rapidissimi e un’azione di gioco senza interruzioni.

Non solo prestazioni grafiche: il controller wireless DualSense offre un’esperienza immersiva grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, che aggiungono una dimensione tattile a ogni gioco. La console supporta anche la tecnologia audio 3D Tempest, per un suono realistico e avvolgente che vi farà sentire al centro dell’azione. Inoltre, con la retrocompatibilità per i titoli PS4 e il potenziamento dei giochi PS5, potrete sfruttare al massimo la vostra libreria esistente.

Questa edizione completamente digitale vi consente di acquistare e scaricare giochi direttamente dal PlayStation Store, eliminando la necessità di dischi fisici. Tuttavia, se desiderate, puoi aggiungere un’unità disco compatibile (venduta separatamente) per giocare con Blu-ray Disc o guardare contenuti in 4K Ultra HD.

Non lasciatevi scappare questa incredibile offerta: con soli 698,24€, PS5 Pro Digital può essere vostra! Inserite il codice CRAZYSALDI25PC al checkout su eBay e iniziate a vivere un’esperienza di gioco di nuova generazione.