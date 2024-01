VIVE XR Elite, CHE PREZZO! Su Amazon lo paghi 300€ in meno!

Scoprite il mondo della realtà virtuale con VIVE XR Elite, il sistema di gioco Android all-in-one XR e PC-VR ora disponibile su Amazon a un prezzo molto conveniente. La leggerezza si unisce alla potenza in questa unità elegante e regolabile, pronta a catapultarvi in avventure immersive con una visione ottimizzata e un audio nitido grazie ai potenti altoparlanti inclusi. Oggi, grazie alla promozione offerta da Amazon, potete risparmiare 300€ sul prezzo originale di 1.399€, aggiudicandovi il dispositivo per soli 1.099€, con un risparmio del 21%.

VIVE XR Elite, chi dovrebbe acquistarlo?

Scoprite VIVE XR Elite, il sistema all-in-one che ridefinisce l'esperienza di gioco. Leggero ed elegante, il visore offre la possibilità di sfruttare diverse regolazioni di IPD e diottrie in grado da garantire una visione chiara e naturale. Se amate immergervi in scenari digitali in cui la realtà viene amplificata da un passthrough XR vibrante e ad alta risoluzione, acquistare VIVE XR Elite può rivelarsi un'ottima idea!

Oltre alla VR standalone, il dispositivo consente di connettersi a un PC VR-ready per godere di un gioco PC-VR a bassa latenza. Gli altoparlanti integrati garantiscono un audio nitido e coinvolgente, migliorando l'immersione ludica o lavorativa.

La leggerezza e la facile portabilità si uniscono alla precisione e alla qualità visiva di questo headset, rendendolo ideale per i giochi ad alta definizione e per la realtà aumentata. Inoltre, l'offerta Amazon di oggi rende l'acquisto di VIVE XR Elite ancora più conveniente. Infatti, grazie allo sconto di 300€ potrete aggiudicavi il visore per soli 1.099€.

