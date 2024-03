OFFERTA TOP! Nintendo Switch Lite blu a SOLI 188€!

Oggi Amazon offre una promozione molto vantaggiosa per acquistare la splendida versione blu di Nintendo Switch Lite a prezzo ridotto. Infatti, grazie a uno sconto del 14% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistare la versione portatile di Switch a soli 188,49€! Un vero affare, se considerate il prezzo pieno di 219,99€. Con uno schermo schermo LCD da 5,5"e 32GB di memoria interna, Nintendo Switch Lite è la console ideale per chi ama giocare fuori casa e per chi predilige il gioco in portatile.

Nintendo Switch Lite blu, chi dovrebbe acquistarla?

Nintendo Switch Lite è stata progettata appositamente per tutti i videogiocatori che desiderano avere i propri giochi preferiti sempre a portata di mano. Il suo design leggero e compatto la rende la scelta ideale per chi desidera portare la console sempre con sé per giocare fuori casa, in viaggio o in qualsiasi altro luogo senza pensieri.

La caratteristica distintiva di questa versione è la possibilità di collegare fino a 8 console per sessioni multiplayer locali per godersi giochi cooperativi o competitivi. Inoltre, l'abbonamento a Nintendo Switch Online apre le porte a sfide online con giocatori di tutto il mondo, oltre che a un vasto catalogo di giochi e premi esclusivi. Questa versione si distingue per la sua elegante colorazione blu e offre uno schermo LCD da 5,5" con una memoria interna da 32GB.

Non lasciatevi scappare lo sconto del 14% offerto da Amazon, grazie il quale potete acqusitare la splendida Nintendo Switch Lite blu a soli 188,49€!

