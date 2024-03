OFFERTA TOP! Monitor Gaming Samsung Odyssey G5 a SOLI 229€!

Oggi potete approfittare delle offerte di Primavera Amazon per risparmiare sull'acquisto di un ottimo monitor da gaming! Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 è attualmente in offerta al prezzo più basso di sempre e potete acquistarlo a soli 229,90€! Si tratta di un monitor curvo da 27 pollici che offre una risoluzione WQHD 2K (2560x1440), con HDR10 e un pannello VA per colori e contrasti senza pari. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms (MPRT), insieme al supporto AMD FreeSync, le vostre sessioni di gioco saranno fluidissime, senza tearing né sfarfallio. Inoltre, la curvatura 1000R garantisce un'esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. Grazie alla modalità Eye Saver e all'assenza di sfarfallio, potrete giocare più a lungo riducendo l'affaticamento visivo. L'offerta Amazon su questo monitor top di gamma rappresenta un'occasione incredibilmente vantaggiosa per gli appassionati alla ricerca di una qualità visiva superiore per godersi al meglio i videogiochi moderni.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 è il compagno di gioco ideale per gli appassionati che cercano di portare l'esperienza di gioco a nuovi livelli di coinvolgimento e prestazione. Con la sua risoluzione QHD (2560x1440), questo monitor offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate. La curvatura 1000R, inoltre, amplifica l'immersione portando gli scenari di gioco a riempire la visione periferica in un modo mai sperimentato prima, facendovi sentire parte dell'azione.

Con un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT) che assicurano una fluidità d'azione eccezionale, riducendo al minimo il ritardo di risposta per azioni super fluide, il monitor di Samsung rappresenta l'opzione ideale per i videogiocatori più esigenti che amano immergersi in titoli frenetici, dove la precisione e la reattività giocano un ruolo fondamentale. Inoltre, le tecnologie Eye Saver e Flicker Free sono pensate per ridurre l'affaticamento visivo e per permettere di giocare per ore senza alcun fastidio.

Oggi disponibile al prezzo più basso di sempre di soli 229,90€, il monitor da gaming di Samsung offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, combinando performance di alto livello con una serie di funzionalità pensate per il benessere visivo dell'utente. La sua capacità di offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e confortevole, unita alle sue caratteristiche tecniche avanzate, lo rendono una scelta consigliata per ogni gamer che desidera migliorare il proprio setup.

Vedi offerta su Amazon