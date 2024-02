Stampante per etichette ora in super SCONTO del 25%!

Poter creare a casa, se siete una piccola azienda o un produttore di oggetti fai da te, è davvero molto comodo – oltre che sfizioso. Spesso, però, questi equipaggiamenti hanno costi non per tutti ed ecco perché è utile approfittare degli sconti, come quello del 25% che Amazon propone oggi sulle sue pagine. Grazie all'offerta, potete fare vostra la stampante etichettatrice Bluetooth Phomemo a soli 94,99€, con un bel risparmio rispetto ai 126,99€ di listino.

Stampante per etichette Phomemo, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante Bluetooth per etichette Phomemo si rivela come una scelta eccellente per coloro che gestiscono attività commerciali online su piattaforme come eBay, Shopify, Amazon ed Etsy e necessitano di un metodo efficiente per stampare etichette di spedizione. Con la sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di dimensioni di etichette, da 1 a 4,6 pollici, questa stampante si adatta perfettamente a varie esigenze di imballaggio e spedizione. Offrendo un'alternativa conveniente, la tecnologia termica diretta elimina la necessità di costosi toner o inchiostri, mentre la velocità di stampa di 150 mm/s assicura una produzione rapida di etichette, fino a 72 fogli 4x6 al minuto, con una risoluzione di 203 DPI per stampe chiare e precise.

Inoltre, questa stampante offre flessibilità e praticità d'uso: supporta la stampa wireless tramite Bluetooth tramite l'app "labelife" per dispositivi iOS e Android, oltre alla stampa tramite cavo USB per PC, Windows, macOS, Chrome OS e Linux, garantendo un'interfaccia semplice e intuitiva con il vostro ambiente di lavoro. Il supporto tecnico offerto dal team di professionisti di Phomemo costituisce un ulteriore vantaggio per coloro che cercano sicurezza e assistenza nel lungo periodo.

In sintesi, la stampante Phomemo rappresenta una soluzione ideale per chi ricerca efficienza, qualità e versatilità nella stampa delle etichette, il tutto a un prezzo scontato di 94,99€ rispetto al prezzo originale di 126,99€. Considerando la sua compatibilità con varie piattaforme, la velocità di stampa elevata, la risoluzione precisa e il supporto clienti di alto livello, consigliamo vivamente l'acquisto di questo prodotto per ottimizzare e migliorare il processo di stampa delle etichette nella vostra attività.

