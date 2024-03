SVUOTATUTTO AMAZON: Oral-B iO 9N in sconto del 37%

State pensando di acquistare un nuovo spazzolino da denti che rivoluzioni la vostra routine di igiene dentale? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon, che propone lo spazzolino Oral-B iO 9N al prezzo speciale di 299,99€, con uno sconto del 37% sul costo originale di 474,77€! Si tratta di uno spazzolino elettrico ricaricabile che offre una tecnologia all'avanguardia in grado di offrire gengive più sane in una sola settimana, rimuovendo il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Dotato di 7 modalità di pulizia e un display interattivo, porta l'intelligenza artificiale direttamente nel vostro bagno, rendendo ogni spazzolamento un'esperienza unica. Con 3 testine e una pratica custodia da viaggio, è il compagno perfetto per mantenere una buona igiene orale ovunque voi siate.

Oral-B iO 9N, chi dovrebbe acquistarlo?

Oral-B iO 9N rappresenta la scelta ideale per chi non si accontenta di una semplice pulizia dentale, ma cerca un’esperienza superiore sotto ogni punto di vista. Grazie alla sua avanzata tecnologia di intelligenza artificiale in grado di monitorare le modalità e le aree di spazzolamento in tempo reale, è consigliato soprattutto a chi desidera ottimizzare la propria routine di igiene orale raggiungendo angoli difficilmente accessibili con uno spazzolino manuale. Il sensore di pressione intelligente si rivela un prezioso alleato per chi tende a spazzolare i denti con troppa forza, prevenendo danni alle gengive e allo smalto.

Inoltre, chi viaggia spesso apprezzerà particolarmente la pratica custodia da viaggio inclusa e la capacità di ricaricare lo spazzolino in sole 3 ore.

Con la sua capacità di rimuovere il 100% in più di placca rispetto agli spazzolini manuali, le sue modalità di pulizia personalizzabili e il design elegante, rappresenta un investimento per la salute dei vostri denti, soprattutto se si considera lo sconto del 37% sul prezzo di listino!

Vedi offerta su Amazon