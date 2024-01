TASTIERA E MOUSE LOGITECH MK120 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -20%

Non perdete l'occasione di portare a casa il set Logitech MK120, composto da tastiera e mouse, perfetti per chi cerca efficienza e comfort nel lavoro quotidiano, adesso disponibile su Amazon a soli €32,48 invece di €40,98, con un risparmio netto del 20%. Semplicissimo da installare e comodissimo da utilizzare, questo set è adatto per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Mouse e tastiera Logitech Mk120, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MK120 è un kit ideale se siete in cerca di strumenti di lavoro quotidiani affidabili e comodi. La resistenza alle abrasioni e agli spruzzi d'acqua della tastiera, unita alla precisione di un mouse ottico cablato a 1.000 dpi, soddisferà le vostre esigenze di durabilità e precisione, senza rinunciare al comfort. Se il vostro ambiente di lavoro richiede un'attrezzatura che possa essere usata subito e senza complicazioni, il plug-and-play di questi dispositivi vi permetterà di essere operativi in un istante, senza bisogno di software aggiuntivi.

Il design ambidestro del mouse B100 integrato nel kit ne fa una scelta raccomandabile sia per destri sia per mancini. Inoltre, qualche che sia il vostro device di riferimento, MacBook, o laptop, la compatibilità universale del kit con una gamma vasta di sistemi operativi - da Windows Vista a Chrome OS - vi permetterà di utilizzare il kit senza problemi. Con una promozione a soli €32,48, rispetto al prezzo originale di €40,98, questo kit rappresenta una soluzione economica ma di qualità che saprà venire incontro alle vostre necessità lavorative di tutti i giorni.

In definitiva, l'accoppiata tastiera e mouse Logitech MK120 è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e semplicità nell'utilizzo quotidiano del proprio computer, e fornisce una soluzione efficiente senza dover ricorrere a spese più impegnative.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!