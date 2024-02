Deluxe Edition di Suicide Squad per PS5 OGGI A 99,88€!

Oggi Amazon propone un'offerta interessante per acquistare la Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League per PS5 a prezzo scontato. Infatti, grazie a uno sconto del 9% offerto dalla piattaforma, potete recuprerare questa edizione da collezione e pagarla 99,88€. La Deluxe Edition del gioco include quattro costumi classici per ciascun membro della Squad, tre armi a tema, quattro pupazzetti d’oro per armi e un gettone pass battaglia. Il gioco offre la possibilità di controllare quattro personaggi e di sfruttare le abilità di ognuno di essi.

Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League, chi dovrebbe acquistarla?

L'attuale promozione offerta da Amazon rappresenta un'ottima opportunità per recuperare Suicide Squad: Kill The Justice League nella sua edizione Deluxe a prezzo scontato. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il titolo di Warner Bros e Rockysteady combina le meccaniche di gioco dei più famosi sparatutto in terza persona con elementi da Game as a Service.

Con la possibilità di giocare da soli o in multiplayer co-op, Suicide Squad: Kill The Justice League offre la possibilità di immergersi in una nuova storia ambientata nell'universo DC e caratterizzata dai personaggi più famosi del franchise.

Con uno sconto del 9% sul prezzo di listino, oggi potete acquistare la Deluxe Edition di Suicide Squad: Kill The Justice League a 99,88€.

