SUPER sconto su questa utilissima presa smart TP-Link! (-20%)

TP-Link ha ampliato la sua gamma di dispositivi smart con Tapo P105, una presa intelligente che si integra perfettamente in ogni ambiente domestico, offrendo controllo vocale compatibile con Alexa e Google Home, oltre alla possibilità di gestirla da remoto attraverso l'APP Tapo. Il pacchetto con due prese TP-Link Tapo P105 è ora su Amazon a soli 19,99€ anziché 24,99€, con uno sconto del 20%.

TP-Link Tapo P105 (pacchetto con due prese), chi dovrebbe acquistarlo?

La presa smart TP-Link Tapo P105 è un'aggiunta tecnologicamente avanzata e conveniente per chi desidera rendere la propria casa intelligente senza sforzi e con un occhio al portafoglio. È ideale per individui che desiderano semplificare la gestione della propria abitazione con la programmazione di routine quotidiane, come l'accensione e lo spegnimento automatico di lampade, ventilatori o qualsiasi altro dispositivo elettrico. Chi cerca di ridurre il consumo energetico apprezzerà anche le funzionalità di programmazione e timer che permettono di ottimizzare l'uso degli elettrodomestici, contribuendo a realizzare potenziali risparmi sulla bolletta elettrica.

Inoltre, per coloro che danno priorità alla sicurezza domestica, la modalità Assenza di TP-Link Tapo P105 simula la presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi casualmente, un deterrente efficace contro eventuali intrusioni. L'aggiunta di comandi vocali tramite compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant risponde inoltre al bisogno di praticità e velocità, rendendola particolarmente adatta agli utenti tech-savvy che amano sfruttare le ultime innovazioni tecnologiche per migliorare il comfort e la sicurezza domestica.

La TP-Link Tapo P105 rappresenta una soluzione versatile e sicura per l'automazione domestica, con la possibilità di controllare da remoto i propri elettrodomestici e creare routine personalizzate. La presa è compatibile con i principali assistenti vocali, offrendo un'ulteriore comodità di utilizzo. Per soli 19,99€, questo pacchetto offre funzionalità avanzate a un prezzo accessibile, rendendolo un'ottima scelta per chi desidera avvicinarsi alla domotica in modo semplice ed efficace.

Vedi offerta su Amazon