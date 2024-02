Dissipatore a liquido al MINIMO STORICO: solo 69€!

Raffreddare il proprio PC da gioco è un compito da non prendere mai sottogamba: per questo bisogna dotarsi o di dissipatori ad aria, o di soluzione per il raffreddamento a liquido, che possono anche dare un tocco piuttosto spettacolare al vostro computer. È il caso di Corsair H55 RGB, che a soli 69,90€, con il prezzo più basso mai comparso su Amazon (-22% rispetto al listino), vi permette di rinfrescare la vostra CPU anche quando affronta carichi intensi.

CORSAIR H55 RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair H55 RGB, attualmente scontato del 22%, si presenta come l'acquisto perfetto per chi cerca una soluzione di raffreddamento a liquido efficiente e dal forte impatto visivo. Il sistema All-in-one da 120 mm assicura non solo una temperatura ottimale della CPU durante le sessioni più impegnative, ma offre anche un'estetica accattivante con effetti di illuminazione RGB dinamica a più zone.

Grazie ai 21 LED RGB regolabili individualmente, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la configurazione per creare un'atmosfera unica e vivace, perfetta per esprimere uno stile unico. Coloro che desiderano potenziare le prestazioni di raffreddamento del proprio PC e conferirgli un tocco di personalità troveranno in questo dissipatore la soluzione ideale, soprattutto considerando la sincronizzazione degli effetti di luce con altri dispositivi compatibili attraverso il software CORSAIR iCUE.

Inoltre, il supporto per il controller ARGB della scheda madre e la tecnologia AirGuide garantiscono un controllo pratico dell'illuminazione e un raffreddamento ottimale, rendendo il Corsair H55 RGB adatto a qualsiasi configurazione che miri a un sistema performante e piacevole esteticamente. Al prezzo a cui potete trovarlo ora, con un risparmio del 22%, è un acquisto davvero top per il vostro PC da gaming.

