Call of the Sea Collector Edition, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 50%

Se siete amanti del mondo videoludico e non volete perdere l'occasione di aggiudicarvi un vero pezzo da collezione, dovete assolutamente dare un'occhiata a questa offerta sul gioco Call of the Sea Journey Collector's Edition, di cui vi abbiamo già proposto una nostra recensione. In un'edizione assolutamente esclusiva, Amazon ve lo propone addirittura a metà prezzo: a soli 59,95€, grazie ad uno sconto del 50% sul costo di partenza. La confezione include una serie di splendidi oggetti da collezione: una vera chicca per i collezionisti!

Call of the Sea Journey Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa stupenda edizione, pensata per gli appassionati collezionisti, include oltre al gioco per PS5 anche una serie di oggetti da collezione che vi aiuteranno ad immergervi ancora di più nell'atmosfera del videogioco. A rendere assolutamente imperdibile questo pacchetto sono infatti la Collector's Box, il Diario di Norah in edizione PS5, la colonna sonora in vinile, i raffinati libri dedicati alle concept art, insieme a un ticket di viaggio, un poster, due fotografie e tre litografie.

Preparatevi quindi ad indossare i panni dell'indomita Norah Everhart, in un'avventura perfetta per chi adora cimentarsi in avventure e rompicapi immersi in un'atmosfera di stampo lovecraftiano della durata di quasi sette ore di gioco.

In conclusione, Call of the Sea Journey Collector Edition è un'offerta imperdibile per i fan del gioco e i collezionisti. Amazon oggi ve lo propone con un'imperdibile offerta: godendo del 50% di sconto, potrete aggiudicarvelo a soli 59,95€.

