Prezzo BOMBA su questo controller 8Bitdo Pro 2! (-12%)

Siete alla ricerca di un nuovo controller per Switch, PC, macOS, Android, Steam e Raspberry Pi? Questa vantaggiosa offerta Amazon fa al caso vostro! Oggi, grazie allo sconto del 12%, potete risparmiare sull'acquisto del controller wireless 8Bitdo Pro 2 e pagarlo solamente 48,37€! Questo gamepad offre un comodo pulsante per connettere velocemente il dispositivo a diverse console di gioco e due pulsanti posteriori personalizzabili. Si tratta dell'acquisto ideale per i giocatori che cercano di migliorare la loro esperienza su diverse piattaforme.

8Bitdo Pro 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller wireless 8Bitdo Pro 2 si rivela un'ottima scelta per gli appassionati di gaming chedesiderano migliorare la propria esperienza di gioco con un dispositivo versatile e compatibile con diverse piattaforme. Grazie alla possibilità di memorizzare fino a 3 set di profili direttamente dal controller e alla presenza di pulsanti posteriori aggiuntivi personalizzabili, questo gamepad offre un'esperienza di gioco confortevole e personalizzata al massimo.

Grazie alla compatibilità con Nintendo Switch, PC, macOS, Android, Steam e Raspberry Pi e alla facilità di passaggio da un dispositivo all'altro, il controller di 8Bitdo si rivolge a chi ama diversificare la propria esperienza videoludica su diverse piattaforme. La presenza del software 8Bitdo Ultimate, ora disponibile anche su Android e iOS, permette un'ulteriore personalizzazione, rendendo questo controller versatile per ogni tipo di giocatore.

