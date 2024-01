Questo tastierino numerico wireless è al prezzo PIU' BASSO DI SEMPRE! (-35%)

Se siete già armati di una delle migliori tastiere senza tastierino numerico, ma vi farebbe comodo averne uno, potete approfittare di una interessante offerta che trovate adesso su Amazon: potete infatti portare a casa il GMMK Macro Numpad, che attraverso la sua connettività wireless vi permette di dotarvi di tastierino ogni qualvolta ne abbiate la necessità. E il costo è solo di 91,02€, il più basso di sempre, considerando che di solito il prezzo è di 139,99€.

Glorious Gaming GMMK Macro Numpad, chi dovrebbe acquistarlo?

Giocatori appassionati, sviluppatori software e anche utenti di tutti i giorni in cerca di un modo semplice per migliorare la versatilità della propria tastiera dovrebbero valutare l'acquisto di questo dispositivo. Il Glorious Gaming GMMK Macro Numpad, utilizzabile sia con cavo che senza, si distingue per il suo design premium e le molteplici opzioni di personalizzazione. La robusta scocca in alluminio CNC, in combinazione con gli switch lineari intercambiabili Glorious Fox e i tasti ABS Doubleshot, assicura non solo un'estetica di alta qualità, ma anche una durata eccezionale e prestazioni di alto livello. Che si preferisca la connessione via cavo o si desideri godere della libertà offerta dal Bluetooth, è garantita un'autonomia fino a 76 ore.

Con la sua notevole capacità di programmazione, questo accessorio raffinato si rivelerà particolarmente adatto a coloro che desiderano ottimizzare le loro attività quotidiane. Grazie al regolatore e alla manopola programmabili, avrete il pieno controllo su ogni azione, il che rende GMMK Macro Numpad la scelta perfetta per chi ha bisogno di creare macro e scorciatoie personalizzate in base alle proprie esigenze.

Si tratta di un acquisto di grande affidabilità, soprattutto considerando l'opportunità di approfittare della miglior offerta mai vista per questa periferica, che si rivela essere estremamente utile nell'utilizzo di tutti i giorni, ora per soli 91,02€ grazie allo sconto.

