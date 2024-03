Questo SPLENDIDO set Pokémon Gyarados costa SOLO 80€!

Per tutti gli appassionati di Pokémon e di costruzioni, Amazon presenta in offerta questo set MEGA Gyarados con ben 2186 mattoncini e pezzi, ora a soli 80,59€ anziché 89,54€, vantando uno sconto del 10%. Questo set, perfetto per costruttori adulti, offre un'esperienza unica con il suo modello di Gyarados meccanizzato. Dotato di arti snodati, l'innovativo sistema permette a Gyarados di "nuotare", aprire la bocca e muovere la testa e il collo semplicemente girando una manovella manuale. La compatibilità con altri set MEGA e marchi, lo rende un'aggiunta preziosa per ogni collezionista e appassionato.

Set MEGA Gyarados, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set, con i suoi 2186 mattoncini, non solo promette di sfidare le abilità costruttive del suo montatore, ma assicura anche di diventare un pezzo da collezione unico, vista la sua capacità di emulare il movimento di nuotata di Gyarados grazie alla manovella manuale. Con arti snodati e un ambiente marino da ricostruire come espositore, offre un'esperienza immersiva che va oltre la semplice costruzione.

Essendo compatibile con altri set di costruzioni MEGA Pokémon e di altri marchi, offre infinite possibilità di espansione della propria collezione. Se siete fan del franchise Pokémon o collezionisti alla ricerca di un pezzo distintivo, rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Riassumendo, questo set non è solo un set di costruzioni, ma un vero e proprio pezzo da collezione che riuscirà a soddisfare gli appassionati più esigenti, soprattutto adesso che potete portarlo a casa ad un prezzo di appena 80€.

