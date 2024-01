Drone Potensic SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -15%

Amazon attualmente presenta l'eccellente drone Potensic a un prezzo scontato di 246,49€ anziché 289,99€, consentendo un risparmio del 15% rispetto al prezzo originale. Si tratta di un'opportunità da cogliere per coloro che cercano un drone di alta qualità a un prezzo conveniente.

Drone con Telecamera 4K Potensic, chi dovrebbe acquistarlo?

Il drone Potensic ATOM SE con telecamera 4K rappresenta il compagno perfetto per gli appassionati e gli esploratori del cielo desiderosi di ottenere immagini di alta qualità senza dover trasportare un equipaggiamento ingombrante. Con un peso di soli 249 grammi, è l'ideale per chi preferisce viaggiare leggero, grazie al suo design pieghevole che lo rende estremamente compatto e facilmente trasportabile, persino in una tasca. La sua autonomia eccezionale offre fino a 62 minuti di volo grazie alle due batterie intelligenti, garantendo sessioni di volo prolungate e senza precedenti.

Grazie alla tecnologia innovativa ShakeVanish, il drone è in grado di compensare le vibrazioni durante le riprese, garantendo una stabilità ottimale. Inoltre, la funzione GPS di precisione lo rende adatto anche per utilizzi professionali, offrendo la sicurezza del ritorno automatico al punto di partenza in caso di necessità. La sua resistenza ai venti di livello 5 lo rende affidabile in una vasta gamma di condizioni atmosferiche, consentendo di catturare immagini straordinarie anche in situazioni avverse. Con una trasmissione FPV fino a 4 km di distanza, il drone offre una connettività eccellente. Inoltre, le modalità di volo intelligenti come "seguimi" e "ritorno automatico" migliorano l'esperienza di volo, sia per principianti che per professionisti.

Il drone Potensic ATOM SE rappresenta una scelta eccezionale per coloro che cercano di ottenere scatti aerei di alta qualità con estrema facilità. Con un prezzo di soli 246,49€ anziché il precedente 289,99€, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo un'opportunità imperdibile visto il risparmio netto del 15%.

