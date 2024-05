OFFERTA A TEMPO: smart TV Hisense 55" 4K a SOLI 499€! MINIMO STORICO!

L'Amazon Gaming Week è iniziata da qualche giorno, segnando un'opportunità imperdibile per gli appassionati del settore. Questo evento rappresenta il momento ideale per esplorare e approfittare di una vasta gamma di offerte eccezionali dedicate al mondo del gaming. Che siate alla ricerca di videogiochi all'ultima moda o degli accessori più avanzati, la Gaming Week vi garantisce proposte allettanti e di alta qualità.

Ad esempio, potete portarvi a casa la smart TV Hisense 55E77KQ PRO a soli 499€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso recente di 549€, ovvero a quello più basso mai registrato. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Hisense 55E77KQ PRO, chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 55E77KQ PRO, tra le migliori TV gaming, rappresenta la scelta ideale per gli amanti dell'intrattenimento domestico che cercano un'esperienza visiva di alta qualità senza compromessi. Con la sua tecnologia Quantum Dot Color, questo televisore assicura contrasti precisi e una luminosità dei colori eccezionali, portando sullo schermo una gamma di colori vividi e intensi che trasformano ogni visione in un'esperienza immersiva. Chi desidera immergersi nei dettagli più minuti e godere di immagini nitide con una risoluzione 4K UltraHD troverà nella TV Hisense 55E77KQ PRO il compagno ideale per le proprie serate cinematografiche in famiglia o con gli amici. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 144Hz nel Game Mode PRO, è altresì perfetto per i giocatori che pretendono movimenti fluidi e reattivi, senza rinunciare alla qualità dell'immagine.

Inoltre, per coloro che non vogliono perdere tempo con configurazioni complicate, la presenza di Alexa integrata e della funzione VIDAA Voice rende l'interazione con il televisore semplice e intuitiva, permettendo di accedere ai contenuti preferiti con semplici comandi vocali.

Al prezzo di soli 499€, la smart TV Hisense 55E77KQ PRO rappresenta un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di un upgrade significativo della propria esperienza televisiva. La combinazione di tecnologie avanzate per il miglioramento dell'immagine e la risoluzione 4K lo rendono una scelta eccellente per godersi film, programmi TV e giochi con una qualità visiva superlativa.

Vedi offerta su Amazon