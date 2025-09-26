Prime Video ha diffuso le novità in arrivo in streaming a ottobre 2025. Da segnalare la Stagione 2 di Hazbin Hotel e il documentario su Allen Iverson.

Hazbin Hotel Stagione 2 - dal 29 ottobre i primi 8 episodi (2 episodi disponibili ogni settimana fino al 19 novembre)

Dopo la vittoria di Charlie contro l'esercito del Paradiso, l'hotel è in pieno fermento grazie all’arrivo di nuovi ospiti. Tuttavia, con grande disappunto di Charlie, la maggior parte di loro non è lì per le ragioni giuste. Mentre cresce il risentimento nei confronti del Paradiso e i peccatori si rendono conto di poter reagire, molti di loro cercano di approfittare delle crescenti tensioni: in particolare il trio di signori noto come “I Vees”. Mentre Charlie lotta per preservare gli obiettivi originari dell'hotel e proteggere la propria immagine pubblica, i Vees (guidati da Vox) elaborano un piano per conquistare il Paradiso e ottenerne il comando. Nel frattempo, in Paradiso, gli angeli devono affrontare le ripercussioni della redenzione di Sir Pentious e il loro ruolo nelle precedenti atrocità commesse contro l'Inferno.

Allen Iv3rson - 23 ottobre

Docuserie in tre parti sull’appassionante vita della leggenda del basket e fenomeno mondiale Allen Iverson, la cui autenticità e modo di agire senza compromessi hanno aperto la strada alle generazioni successive e rivoluzionato la cultura dell'NBA. Dalle sue origini a Hampton, in Virginia, alla sua ascesa come uno dei giocatori di basket più tenaci ed eccezionali di tutti i tempi, Iverson ha abbracciato senza paura la sua individualità sia dentro che fuori dal campo. Con la sua personalità magnetica e la sua forte competitività è riuscito a farsi amare dai tifosi, dai compagni di squadra e dagli avversari. Ora, con un approccio senza precedenti e attraverso storie personali e interviste intime con la famiglia, gli amici e i compagni di squadra e allenatori dell'NBA, Iverson condividerà con il pubblico un lato più riflessivo di sé stesso, accompagnandoci in un viaggio attraverso la sua vita fino ai giorni nostri, quando rifletterà sull’impatto che la sua figura ha avuto a livello culturale a distanza di molto tempo dalla fine della carriera da giocatore.

Play Dirty - Triplo gioco - 1 ottobre

In Play Dirty - Triplo gioco, thriller adrenalinico firmato dal regista Shane Black, un ladro professionista mette a segno il colpo più grande della sua vita. Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) e un’abile squadra s’imbattono in un colpo che li metterà contro la mafia newyorkese, in questo heist movie crudo e intelligente.

Roast in Peace - 9 ottobre

Il nuovo attesissimo comedy show con il funerale più spietato e divertente mai visto prima. Quattro celebrità “defunte” e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. Uno spietato funerale guidato da una officiante d’eccezione: Michela Giraud. Roast in Peace è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video.

The Traitors Italia - 30 ottobre

The Traitors Italia è il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi con protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada. Un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.