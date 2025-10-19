Hot Toys apre ufficialmente i preordini della nuova e attesissima action doll in scala 1:6 dedicata a Obi-Wan Kenobi, tratta dal film Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005). L’azienda celebra uno dei momenti più intensi e drammatici della saga galattica: il duello finale tra Obi-Wan e Anakin Skywalker sulle roventi pianure di Mustafar, scenario che segna per sempre il destino dei due Jedi.

Obi-Wan Kenobi (Mustafar) - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure riproduce con straordinaria fedeltà le fattezze di Ewan McGregor, catturandone espressioni, postura e determinazione. Il volto, scolpito con estrema cura, presenta bulbi oculari rotanti e un’acconciatura castano scuro impreziosita da una ciocca in lana impiantata, per un effetto realistico superiore. Ogni dettaglio — dalle rughe alla barba fino alle texture della pelle contribuisce a trasmettere la tensione e l’intensità emotiva del combattimento di Mustafar.

Il costume sartoriale è composto da un tabarro e una tunica beige, una sottotunica rosso-marrone, obi abbinato e cintura multiuso con fibbia argentata, pantaloni marroni e stivali alti in similpelle. Ogni elemento è stato realizzato per riflettere fedelmente l’aspetto di Obi-Wan nel suo scontro con l’ex apprendista.

La dotazione di accessori è ricca e pensata per permettere ai collezionisti di ricreare ogni fase della battaglia. Sono inclusi una spada laser blu illuminata a LED con alimentazione USB, un’elsa standard, un’impugnatura alternativa e una lama in movimento per effetti dinamici. Completano il set nove mani intercambiabili, tra cui quelle per impugnare la spada, per usare la Forza o per gesti di puntamento.

La figure, alta circa 30,5 cm e dotata di 30 punti di articolazione, è accompagnata da una base diorama esclusiva ispirata a Mustafar, completa di piattaforma repulsiva articolata ed effetti lava traslucidi.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, la nuova action doll di Obi-Wan Kenobi è disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per il primo quadrimestre del 2027. Un pezzo imperdibile per ogni appassionato di Star Wars e per i collezionisti della prestigiosa linea Hot Toys.