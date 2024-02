Prezzo BOMBA per questo notebook gaming MSI con RTX 4050! (-350€)

Un notebook da gaming oggi può permettervi di godervi anche i giochi più all'avanguardia con il minimo dell'ingombro: è anche il caso di MSI Thin GF63 che, nonostante il suo corpo ridotto, si difende molto bene con la sua GeForce RTX 4050 e che ora potete portare a casa – grazie a uno sconto speciale proposto da eBay e fino all'11 febbraio, a soli 999€, con un bel risparmio di 350€ sul costo di listino di 1.349€! Per approfittarne, dovrete inserire il codice "SANVALENTINO" nel carrello al momento del pagamento.

Notebook gaming MSI GF63, chi dovrebbe acquistarlo?

Equipaggiato con un processore I7-12650H, 16GB di RAM DDR4-SDRAM e una SSD da 512GB, questo laptop è progettato per gestire senza problemi giochi ad alta risoluzione e software impegnativi. Offre la potenza di un PC desktop insieme alla praticità di un notebook. La presenza dell'affidabile scheda grafica GeForce RTX 4050 garantisce che i titoli recenti possano girare con dettagli grafici di ottimo livello e fluidità ottimale. Inoltre, il design sottile lo rende adatto anche per chi necessita di un dispositivo potente per attività lavorative o di studio nel campo della grafica e del video editing.

Proposto a un prezzo ora sotto ai 1.000€, l'MSI Thin GF63 si configura come una scelta eccellente per chi cerca un laptop da gaming potente e affidabile, che si possa anche infilare in uno zaino mentre vi spostate sui mezzi pubblici per andare al lavoro o in università.

La combinazione di prestazioni elevate, ampia capacità di archiviazione e grafica di alta qualità lo rendono adatto sia per gli appassionati di giochi che per i professionisti creativi: una proposta da tenere fortemente in considerazione, soprattutto al prezzo di 999€ a cui potete accedere ora con il coupon proposto da eBay.

