Norton Antivirus Plus a prezzo SUPER: solo 17€ con 3 mesi extra

Se siete insoddisfatti delle prestazioni dell'antivirus predefinito di Windows, che potrebbe non aver rilevato alcuni virus o malware, e cercate una soluzione più efficace per proteggere il vostro computer, è il momento giusto per considerare Norton Antivirus Plus 2024. Amazon offre attualmente una licenza di 15 mesi a un prezzo conveniente, inferiore all'abbonamento standard di 12 mesi e senza il vincolo del rinnovo automatico. Con soli 17€, potrete dotare il vostro PC di uno degli antivirus più affidabili e completi disponibili sul mercato.

Norton Antivirus Plus 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton Antivirus Plus 2024 è la scelta perfetta per chi cerca una protezione efficace per i propri dispositivi digitali senza spendere una fortuna. Con una licenza di 15 mesi, include aggiornamenti, servizi e funzionalità extra, garantendo una copertura completa e sempre aggiornata. È consigliato per chi utilizza regolarmente il proprio PC o Mac per lavoro, studio o attività quotidiane e necessita di una protezione avanzata contro una vasta gamma di minacce informatiche, tra cui ransomware, virus, spyware e phishing.

Oltre a fornire una difesa in tempo reale contro le minacce online, Norton Antivirus Plus 2024 offre anche strumenti per una gestione sicura delle password e delle credenziali online, e un backup preventivo di 2GB nel cloud per i file più importanti.

Inoltre, il suo Smart Firewall protegge il vostro computer da comunicazioni non autorizzate, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza. Con un prezzo attuale di soli 16,99€, Norton Antivirus Plus 2024 soddisfa perfettamente le esigenze di sicurezza digitale dell'utente medio a un costo davvero irrisorio, rispetto a quello che ha da offrire: si tratta di un'ottima offerta di cui approfittare.

