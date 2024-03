Sicurezza e protezione di Norton 360 Premium a SOLI 39€! DA NON PERDERE!

Norton 360 Premium offre una protezione antivirus completa per fino a 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet. Acquistando una licenza valida vi assicurerete la protezione da malware, phishing e ransomware, oltre all'accesso a diverse funzionalità avanzate come VPN sicura, gestione password e 75 GB di backup del PC nel cloud. Gli strumenti per i genitori aggiungono un ulteriore strato di sicurezza per i più piccoli. Attualmente, grazie a uno sconto Amazon del 17%, la licenza per Norton 360 Premium valida 12 mesi è disponibile a 38,99€, rispetto al prezzo originale di 46,95€.

Licenza Norton 360 Premium, chi dovrebbe acquistarla?

Norton 360 Premium è una soluzione di sicurezza perfetta per famiglie e professionisti che richiedono una protezione completa su una vasta gamma di dispositivi. Con una licenza valida per un anno, questo prodotto è particolarmente adatto a chi cerca un'opzione conveniente per un numero considerevole di dispositivi. La capacità di coprire fino a 10 PC, Mac o smartphone lo rende ideale sia per famiglie numerose che per professionisti con molteplici dispositivi.

Le funzionalità avanzate di Norton 360 Premium, come Secure VPN per una navigazione sicura anche in mobilità, Password Manager per la gestione delle credenziali online e uno spazio cloud di 75 GB per il backup, soddisfano una vasta gamma di esigenze, dalla semplice protezione antivirus alla sicurezza avanzata dei dati sensibili e personali. Inoltre, la protezione per i minori inclusa rende questo software una scelta ottimale per le famiglie che desiderano proteggere i propri figli online, offrendo loro uno strumento per navigare in Internet in modo sicuro.

Norton 360 Premium è l'opzione ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza affidabile e facile da gestire. Con la sua capacità di proteggere più dispositivi, è perfetto per famiglie o utenti con numerosi dispositivi digitali che desiderano una protezione completa. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 17%, la licenza valida per un anno è disponibile a soli 38,99€ anziché 46,95€.

Vedi offerta su Amazon