Nord VPN: sconti fino al 73%, tre mesi GRATIS e una Global Gift Card sino a 50€!

Nord VPN ha lanciato delle promozioni imperdibili per i nuovi abbonati, con sconti significativi sui loro piani di abbonamento. Tra queste, spicca l'offerta per il piano "Completo" biennale, che adesso è proposto a soli 6,49€ al mese, rispetto al prezzo originario di 16,49€ al mese. Per chi cerca un'opzione ancora più economica, il piano base scende a poco più di 3€ al mese. Inoltre, acquistando il piano biennale o annuale potrete avere tre mesi gratis e, nel caso di quello biennale, anche una Global Gift Card di GoGift (utilizzabile per avere uno sconto su diversi portali come Airbnb, Amazon e Flixbus) da 10, 20 o 50€ a seconda del piano acquistato.

Nord VPN, perché abbonarsi?

Nel contesto attuale, in cui i rischi per la sicurezza digitale sono in costante aumento – dalle frodi online ai malware fino agli attacchi informatici – Nord VPN emerge come un baluardo di affidabilità. Offre funzionalità avanzate come la cifratura di alto livello, protezioni contro le perdite di dati DNS e un kill switch, che garantisce la sicurezza dei tuoi dati anche in caso di interruzioni dell'accesso VPN.

Nord VPN si rivela inoltre uno strumento essenziale per superare le barriere digitali, permettendo l'accesso a contenuti multimediali altrimenti bloccati geograficamente. Se desirate guardare serie TV non disponibili nel vostro paese o accedere a siti web restrittivi, Nord VPN facilita queste operazioni preservando la vostra privacy e anonimato.

Recentemente, Nord VPN ha ampliato la sua offerta con Saily, un servizio aggiuntivo ideale per chi viaggia frequentemente. Questa novità è pensata per fornire connessioni Internet sicure e affidabili, evitando i rischi associati alle reti Wi-Fi pubbliche – come quelle in aeroporti, hotel e caffetterie – che spesso rappresentano un facile bersaglio per gli hacker.

Da un punto di vista professionale e tenendo conto delle esigenze attuali di sicurezza e privacy online, questa promozione di Nord VPN si presenta come una soluzione estremamente conveniente e versatile, adatta a un vasto pubblico. È un'opportunità da cogliere per tutti coloro che desiderano navigare in modo sicuro, privato e senza restrizioni.

Con questa offerta speciale, Nord VPN si conferma come una delle opzioni più vantaggiose per chi è in cerca di una VPN che sia sia affidabile che efficace, ora disponibile ad un prezzo competitivo.

